Demi Moore avvolta in una nuvola lilla | a Cannes reinventa il look indossato sul red carpet nel 2003

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seconda giornata del festival a Cannes, un'attrice è apparsa con un abito monocromatico color lilla, riproponendo un look indossato sul red carpet nel 2003. La scelta di vestire un outfit simile ha attirato l'attenzione tra gli spettatori e i media presenti. La scena si è svolta in un contesto pubblico, con l'attrice che ha scelto di reintepretare un suo stile passato.

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Look monocromatico per l'attrice nella seconda giornata della kermesse: è una citazione di un precedente outfit.🔗 Leggi su Fanpage.it

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