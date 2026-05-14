Demi Moore avvolta in una nuvola lilla | a Cannes reinventa il look indossato sul red carpet nel 2003
Durante la seconda giornata del festival a Cannes, un'attrice è apparsa con un abito monocromatico color lilla, riproponendo un look indossato sul red carpet nel 2003. La scelta di vestire un outfit simile ha attirato l'attenzione tra gli spettatori e i media presenti. La scena si è svolta in un contesto pubblico, con l'attrice che ha scelto di reintepretare un suo stile passato.
Look monocromatico per l'attrice nella seconda giornata della kermesse: è una citazione di un precedente outfit.🔗 Leggi su Fanpage.it
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