Il Paradiso delle signore 11 quando torna su Rai 1? Svelata la data

La decima stagione de Il Paradiso delle signore si è appena conclusa e i fan si domandano già quando sarà trasmessa la prossima. La Rai ha annunciato che la stagione undici debutta su Rai 1 dal mese di novembre. La data precisa è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della rete, senza ulteriori dettagli sulle eventuali anticipazioni. La serie, ambientata in un grande magazzino milanese, riprenderà le sue vicende con nuovi episodi nella prossima stagione.

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La decima stagione de Il Paradiso delle signore è appena terminata che c'è già voglia di sapere quando torneranno le vicende ambientate in un grande magazzino milanese. I nuovi episodi dell'undicesima stagione saranno trasmessi il 7 settembre a partire dalle 16:10 circa. Secondo quanto riportato dal portale , le vicende ripartiranno con nuovi colpi di scena ed intrighi amorosi che coinvolgeranno i protagonisti. Le riprese inizieranno tra pochi giorni a Roma. La Rai ha deciso di riconfermare Il Paradiso delle signore 11 nonostante inizialmente non avesse riscontrato i favori del pubblico, tanto che si era ipotizzato anche di una probabile chiusura che aveva scatenato il disappunto da parte del pubblico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Paradiso delle signore 11 quando torna su Rai 1? Svelata la data ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Paradiso delle Signore torna a settembre: cosa può cambiare nella stagione 11 Sullo stesso argomento Leggi anche: Il Paradiso delle signore quando chiude su Rai 1? Svelata la data del finale Il Paradiso delle signore chiude su Rai 1: svelata la dataIl Paradiso delle signore si appresta a salutare il pubblico italiano dopo una stagione non proprio brillante dal punto di vista degli ascolti. Il Paradiso delle signore 11 anticipazioni: ritorno clamoroso a Milano, i fans esultanoIl Paradiso delle signore è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. Ogni giorno le vicende ambientate in un grande magazzino di Milano ... ilsipontino.net Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 maggio 2026: l'inaspettato gesto di AdelaideUltima puntata per questa stagione de Il Paradiso delle Signore che volge al termine con un episodio che tiene con il fiato sospeso dall'inizio alla fine. E che vede la contessa fare un piccolo passo ... movieplayer.it Sicuramente conoscendoli ho paura di quello che gli autori stanno pensando di far fare al personaggio di Riccardo ma finalmente uomoenel torna a vedermi le storie dopo quasi 7 anni Chiedetemi quanto sono contento #ilparadisodellesignore x.com