Il Paradiso delle signore chiude su Rai 1 | svelata la data

Il noto serial televisivo sta per concludere la sua messa in onda su Rai 1. La stagione si avvia alla fine e la data di chiusura è stata annunciata. La trasmissione ha registrato risultati di ascolto inferiori rispetto alle aspettative durante gli ultimi mesi. La stagione si concluderà a breve, portando a una pausa prima di eventuali riprese future.

Il Paradiso delle signore si appresta a salutare il pubblico italiano dopo una stagione non proprio brillante dal punto di vista degli ascolti. Nonostante abbia registrato una media di 2 milioni di telespettatori, la soap opera non ha potuto fare niente contro la concorrenza di Canale 5 dove va in onda La forza di una donna. Proprio le vicende ambientate al grande magazzino di Milano chiuderanno i battenti tra poche settimane sui teleschermi di Rai 1. Secondo quanto riportato in rete, l'ultima puntata di questa edizione de Il Paradiso delle signore è prevista per il 22 maggio in televisione. Tra le novità del mese di maggio anche la decisione dei piani alti di Viale Mazzini di sospendere la soap opera in occasione del Primo Maggio ovvero la Festa dei Lavoratori.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Paradiso delle signore chiude su Rai 1: svelata la data Il Paradiso delle signore 10: Irene conferma l'amore per Cesare Notizie correlate Leggi anche: Il Paradiso delle signore quando chiude su Rai 1? Svelata la data del finale Leggi anche: Il Paradiso delle signore allunga su Rai 1: la bella notizia per i fans Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 20 al 24 aprile; Il paradiso delle signore - S10E152 - Episodio 152 - in diretta su Rai Premium 25/04/2026 alle 17:00; Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 20 aprile 2026: Matteo finisce in prigione; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 aprile 2026: il piano di Matteo fallisce, lui finisce in manette. Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 28 aprile 2026: Adelaide affronta i fratelli MarchesiAdelaide affronta i fratelli Marchesi ed Ettore vuole ricucire i rapporti con Odile: : trama de Il paradiso delle signore del 28 aprile ... dilei.it Il Paradiso delle Signore 10: anticipazioni dal 27 aprile al 1° maggio 2026Il Paradiso delle Signore 27 aprile-1 maggio 2026, Greta ricatta Odile col testamento di Umberto, Irene è in crisi e Delia deve scegliere. maridacaterini.it Cartoline dal Salento Buongiorno da questo paradiso Acqua cristallina, vento tra i capelli e zero pensieri. Il problema Non voler più tornare #IlSalentoInSvizzera #Salento #apulia #italygram #sealover ph. Salvatore - facebook.com facebook Come vive Tommaso Paradiso le ultime ore prima del concerto E cosa succede dietro le quinte di un tour nei palasport Lo scopriamo con Annie Mazzola nella nuova puntata di #getreadywithdeejay #radiodeejay #original #tommasoparadiso x.com