Il Paradiso delle signore è una soap opera molto seguita in Italia, con circa 2 milioni di telespettatori ogni giorno su Rai 1. La serie, ambientata in un grande magazzino milanese, va in onda quotidianamente, ma non riesce a superare in ascolti La forza di una donna, trasmessa su Canale 5. La data di fine di questa stagione su Rai 1 è stata recentemente comunicata.

Il Paradiso delle signore è tra le soap opera storiche in Italia. Ogni giorno le vicende ambientate in un grande magazzino milanese registrano 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Rai 1, non riuscendo però a battere la concorrenza di Canale 5, dove va in onda La forza di una donna. Una decima stagione che non ha entusiasmato moltissimo il pubblico italiano forse a causa di una trama poco accattivante. Secondo quanto trapelato dal portale Tvblog, le ultime puntate de Il Paradiso delle signore andranno in onda nei primi giorni di maggio sui teleschermi di Rai 1. Nel portale si legge: "La scelta di concludere la decima stagione in questo preciso momento dell’anno permette alla macchina produttiva di riorganizzare i set e avviare le riprese dei nuovi capitoli senza soluzione di continuità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle signore quando chiude su Rai 1? Svelata la data del finale

Il Paradiso delle signore non in onda a Pasquetta: i motivi e quando tornerà su Rai UnoSarà di nuovo una settimana breve quella che attende i fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore che – dopo la pausa di lunedì 23 marzo...

Il Paradiso delle Signore, brutte notizie: la data dell’ultima puntata, quando finiscePer i fedelissimi di Rai 1 è ormai un rito pagano: caffè, divano e quel tuffo nell’eleganza dell’Italia degli anni Sessanta.

IL PARADISO DELLE SIGNORE ANTICIPAZIONI: SILVANA SVELA LA VERITÀ SUI FRATELLI MARCHESI