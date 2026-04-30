Charli XCX ha annunciato un evento Conversations a New York, dove si racconterà in una session di domande che le potranno essere rivolte dai (fortunati) fan che ne prenderanno parte. Il 2026 della popstar britannica si è aperto con la pubblicazione della colonna sonora di Cime Tempestose (Wuthering Heights ) film di Emerald Fennell con protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi. Al tempo stesso l’artista dopo il grandissimo successo dell’album Brat, aveva annunciato di essere al lavoro sul nuovo lavoro in studio. Il prossimo capitolo discografico della 33enne dovrebbe prevedere una svolta stilistica, secondo quanto dichiarato sulle pagine di Vogue in un’intervista realizzata all’inizio del mese di aprile: “Penso che la pista da ballo sia morta, quindi ora facciamo musica rock”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Charli XCX lancia “Conversations”, un appuntamento con i fan a New York

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