Il Milan sta valutando il futuro di Allegri, con colloqui in corso da settimane e una possibile decisione la prossima settimana. Se Allegri rimarrà, il presidente del club potrebbe invece lasciare la società.

Allegri verso la permanenza al Milan, con Furlani destinato invece ai saluti. Per quanto riguarda il mercato rossonero, i prossimi giorni saranno decisivi per un possibile grande colpo a parametro zero. Il nome non è più un mistero: Goretzka. È già ufficiale da mesi il suo addio al Bayern Monaco, con Tare da tempo in trattative col suo entourage. Sull’operazione c’è anche, se non soprattutto lo zampino di Allegri: “Il tecnico parla da settimane con Goretzka”, ha dichiarato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. In verità il centrocampista tedesco “ha parlato con tutti all’interno della dirigenza”, compreso il sopracitato Furlani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il nuovo colpo a zero del Milan: “Parla da settimane con Allegri”

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