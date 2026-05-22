Il nazionalista Janša eletto premier in Slovenia | è al quarto mandato

Il parlamento sloveno ha votato oggi per eleggere il nuovo primo ministro, confermando Janez Janša alla guida del governo. Questa nomina rappresenta il suo quarto mandato come capo del governo nel paese. La decisione arriva dopo le procedure di formazione del nuovo esecutivo, con Janša che torna in carica dopo aver già ricoperto questa carica in precedenza. La nomina è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza parlamentare.

Il parlamento sloveno ha eletto oggi Janez Janša come nuovo primo ministro, segnando il suo ritorno al potere per la quarta volta nella storia del Paese. Il leader del Partito democratico sloveno ha ottenuto la fiducia con 51 voti favorevoli e 36 contrari su 90 parlamentari, ponendo fine allo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Former Prime Minister Janez Jansa casts ballot after polls open in Slovenian parliamentary election

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