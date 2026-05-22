Il Ministro dell'Ambiente | L’Italia è uno dei principali hotspot di biodiversità ma il Governo vuole potenziare la caccia

In occasione della Giornata mondiale della Biodiversità, il ministro dell'Ambiente ha sottolineato come l'Italia sia uno dei paesi con maggiore varietà di flora e fauna. Tuttavia, il Governo sta procedendo con una riforma della caccia che ha suscitato critiche da parte di diverse associazioni, esperti e anche della Commissione europea. La questione riguarda l’aumento delle modalità di caccia consentite, mentre si continua a parlare di tutela delle specie e di conservazione degli habitat.

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