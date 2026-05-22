Il Ministro dell'Ambiente | L’Italia è uno dei principali hotspot di biodiversità ma il Governo vuole potenziare la caccia
In occasione della Giornata mondiale della Biodiversità, il ministro dell'Ambiente ha sottolineato come l'Italia sia uno dei paesi con maggiore varietà di flora e fauna. Tuttavia, il Governo sta procedendo con una riforma della caccia che ha suscitato critiche da parte di diverse associazioni, esperti e anche della Commissione europea. La questione riguarda l’aumento delle modalità di caccia consentite, mentre si continua a parlare di tutela delle specie e di conservazione degli habitat.
Nella Giornata mondiale della Biodiversità il ministro Pichetto Fratin celebra l'importanza della flora e della fauna in Italia, ma il Governo accelera su una riforma della caccia contestata da associazioni, esperti e pure dalla Commissione europea. Tra i vari rischi anche il possibile abbattimento dello stambecco, simbolo della conservazione alpina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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