Mario Tozzi contro DDL caccia e cacciatori | Ma quali custodi dell'ambiente amano uccidere Perché non fanno foto?

Il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi ha espresso una dura critica nei confronti del DDL sulla caccia, definendo alcune delle sue novità come una “follia”. In particolare, Tozzi ha affermato che i cacciatori non sono i custodi dell’ambiente come spesso si sostiene, ma piuttosto persone che preferiscono uccidere agli atti di osservazione come le fotografie. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulle future normative riguardanti la caccia.

Il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi si è scagliato apertamente contro la riforma sulla caccia, puntando il dito contro le novità del DDL definite una “follia”. A Fanpage.it ha espresso tutto il suo disappunto verso i cacciatori, che sostengono di amare la natura e le passeggiate ma se consigli loro di usare una fotocamera “dicono di no, perché gli piace ammazzare”. “Un cacciatore tutela l'ambiente nella stessa misura in cui Erode può tutelare gli asili nido”, ha tuonato Tozzi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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