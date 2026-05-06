La maternità in Italia è ancora uno dei principali fattori di disuguaglianza | ha un impiego solo il 58% delle donne con figli in età prescolare Il report
In Italia, la presenza di figli in età prescolare influisce significativamente sulla partecipazione femminile al mondo del lavoro. Attualmente, soltanto il 58,2% delle donne con figli piccoli risulta occupata, secondo un report recente. La questione della maternità come elemento di disuguaglianza viene spesso discussa, ma i dati confermano come questa condizione continui a rappresentare un ostacolo concreto per molte madri.
Nonostante i dibattiti che ruotano attorno al tema, la maternità resta ancora oggi in Italia uno dei principali fattori di disuguaglianza: ad avere un impiego sono solo il 58,2% delle madri con figli in età prescolare. È quanto denuncia il rapporto di Save the Children “Le Equilibriste – La maternità in Italia 2026” diffuso per l’undicesimo anno di fila a pochi giorni dalla festa della mamma. Rispetto agli scorsi anni, a fronte di un incremento dell’occupazione, anche femminile, sono le donne e in particolare le madri, a beneficiare di meno del trend positivo: tra le 25-54enni con almeno un figlio minore, l’occupazione nel 2025 rispetto al 2024 è aumentata dello 0,1%, mentre l’aumento è dello 0,9% per gli uomini nelle stesse condizioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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