In Italia, la presenza di figli in età prescolare influisce significativamente sulla partecipazione femminile al mondo del lavoro. Attualmente, soltanto il 58,2% delle donne con figli piccoli risulta occupata, secondo un report recente. La questione della maternità come elemento di disuguaglianza viene spesso discussa, ma i dati confermano come questa condizione continui a rappresentare un ostacolo concreto per molte madri.

Nonostante i dibattiti che ruotano attorno al tema, la maternità resta ancora oggi in Italia uno dei principali fattori di disuguaglianza: ad avere un impiego sono solo il 58,2% delle madri con figli in età prescolare. È quanto denuncia il rapporto di Save the Children “Le Equilibriste – La maternità in Italia 2026” diffuso per l’undicesimo anno di fila a pochi giorni dalla festa della mamma. Rispetto agli scorsi anni, a fronte di un incremento dell’occupazione, anche femminile, sono le donne e in particolare le madri, a beneficiare di meno del trend positivo: tra le 25-54enni con almeno un figlio minore, l’occupazione nel 2025 rispetto al 2024 è aumentata dello 0,1%, mentre l’aumento è dello 0,9% per gli uomini nelle stesse condizioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La maternità in Italia è ancora uno dei principali fattori di disuguaglianza: ha un impiego solo il 58% delle donne con figli in età prescolare. Il report

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