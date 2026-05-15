Piazza pulita Ibrahimovic | Allegri Tare e Furlani sono fuori Torna il grande ex

In un momento di cambiamenti in casa Milan, si parla di una richiesta di Ibrahimovic a Gerry Cardinale, proprietario del club, affinché si occupi direttamente della gestione. Tra le mosse previste, ci sarebbero alcune esclusioni dal nuovo assetto dirigenziale, tra cui Allegri, Tare e Furlani. Nel frattempo, si riaccende l’attenzione sul ritorno di un ex giocatore, che potrebbe tornare a far parte della squadra in ruoli diversi. La società sembra prepararsi a una fase di rinnovamento e di riorganizzazione.

Il Milan è pronto a cambiare faccia. Zlatan Ibrahimovic, sempre più protagonista dietro le quinte, avrebbe chiesto a Gerry Cardinale, proprietario della società rossonera, di prendere in mano le redini del club. Un’inversione di rotta che potrebbe portare a un vero e proprio stravolgimento delle dinamiche interne. La gestione Elliot, che ha governato negli ultimi anni, sembra ormai giunta al capolinea e con essa potrebbero uscire di scena alcune delle figure più rappresentative dell’attuale dirigenza. Con Furlani, Tare e Allegri in uscita, il Milan potrebbe imboccare una strada completamente nuova, con Ibrahimovic e il ritorno del grande ex al timone, Paolo Maldini. 🔗 Leggi su Sportface.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MILAN SOTTO SHOCK: Ibrahimovic contro Allegri. La verità di Monica Colombo.

Sullo stesso argomento

Moretto rivela: “Furlani e Ibrahimovi? sono molto attivi”. Sul futuro di Allegri e Tare …"Giorni importanti e di riunioni in casa Milan per capire il futuro", parla così il giornalista Matteo Moretto che ha aggiornato su 'YouTube' di cosa...

Milan, Cassano duro: “Allegri e Tare sono i responsabili di questo disastro. Furlani? Non fa lui il mercato”Nel momento più complicato della stagione, i tifosi rossoneri hanno dato il via a una contestazione nei confronti della società, in particolare...

Allegri e Ibrahimovic hanno litigato e non si parlano: la rivelazione di Luciano MoggiAllegri e Ibrahimovic hanno litigato e non si frequentano più. Questa è la rivelazione di Luciano Moggi tramite un articolo pubblicato su Libero. La situazione in casa Milan si fa sempre più complic ... 90min.com

Lukaku-Milan, Tuttosport: perfetto per Allegri, ma quelle frizioni con Ibrahimovic...Il belga divide la piazza, ma offre caratteristiche ideali per il gioco dell’allenatore: conosce bene la Serie A e si adatterebbe sia al 3-5-2 che al 4-3-3. tuttonapoli.net