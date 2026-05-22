Il matrimonio dell' influencer novarese Emanuele Ferrari conquista i social | Orietta Berti gli dedica Mille nel video virale

Sabato 16 maggio Orietta Berti è stata la celebrante del matrimonio tra Emanuele Ferrari, l'influencer novarese, di Cameri, e Andrea Iori. "Sono felicissima e sono anche molto curiosa e non vedo l'ora di sposarvi", aveva detto la popolare cantante che ha dato il suo prezioso contributo per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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L'influencer novarese Emanuele Ferrari e Andrea Iori si sono sposati: Orietta Berti li applaude mentre si tengono per manoEmanuele Ferrari, influencer e star dei social, originario di Cameri e Andrea Iori oggi, sabato 16 maggio, si sono sposati.

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