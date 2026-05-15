Domani, presso Villa Spalletti a San Donnino di Liguria di Casalgrande, si terrà il matrimonio tra un influencer e un architetto. Orietta Berti, cantante e personaggio pubblico, sarà presente come celebrante e pronuncerà le parole del rito nuziale. La cerimonia si svolgerà in un ambiente all'aperto, con partecipanti limitati e senza dettagli pubblicati sui invitati. La cantante ha espresso entusiasmo per il ruolo e ha condiviso un commento sulla cerimonia attraverso i suoi canali social.

Reggio Emilia, 15 maggio 2026 – "Vi dichiaro marito e marito". Seguendo la formula del rito matrimoniale, saranno più o meno le parole che Orietta Berti pronuncerà domani, presso Villa Spalletti a San Donnino di Liguria di Casalgrande nell'inedita veste di celebrante. Toccherà proprio a lei sancire l'unione tra Emanuele Ferrari, influencer e star del web, con Andrea Iori, architetto rubierese. https:www.ilrestodelcarlino.itvideoorietta-berti-sposa-emanuele-e-andrea-il-video-xfmdpgmc Chi è l’influencer Emanuele Ferrari. Emanuele Ferrari, per tutte le migliaia e migliaia di follower è semplicemente Emi, classe 1997, origini piemontesi e una grande passione per la cucina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Non vedo l’ora di sposarvi!”. Orietta Berti e il matrimonio dell’influencer Emanuele Ferrari con l’architetto Andrea Iori

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Già rido!! Non vedo l'ora! Adoro @OriettaBerti e @maramaionchi #CTCF x.com