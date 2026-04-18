Investito sotto casa la moglie sente le sirene e vede il marito a terra

Sabato 18 aprile 2026, alle 11, un pedone è stato investito in via Barabino. Due ambulanze della Croce Bianca sono intervenute in codice giallo sul luogo dell’incidente. La moglie della vittima, che si trovava sotto casa, ha sentito le sirene e ha visto il marito a terra. Le forze dell’ordine si sono recate sul posto per i rilievi.

Intorno alle 11 di sabato 18 aprile 2026 le ambulanze 3-273 e 3-274 della Croce Bianca Genovese sono intervenute in codice giallo in via Barabino per un investimento di pedone. Per cause da chiarire, un uomo di 80 anni, che attraversava la strada in un tratto privo di attraversamenti pedonali, è.🔗 Leggi su Genovatoday.it 1968 - A Sky Full of Stars for a Roof 4K- The angels send their regards - Music by Ennio Morricone Notizie correlate Il video di Marta Kostyuk che si allena per la terra rossa sotto le sirene antiaeree in UcrainaLa tennista ucraina Marta Kostyuk mostra la sua preparazione a Kiev scandita dal suono degli allarmi antiaerei: l'ennesimo duro messaggio sulla... L'ex marito ha venduto la casa all'insaputa della moglie: lei sotto sfratto con i 5 figliPresidio, giovedì mattina, contro lo sfratto di una mamma con cinque figli in zona viale Monza a Milano. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Travolto e ucciso davanti casa: la vittima è Gino Santoro; Paura per un bimbo investito. Gamba incastrata sotto la ruota del suv; Omicidio di Porto Corsini, il figlio della vittima condannato per stalking; Ciclista investito e ucciso, trovata l’auto sospetta. Chi c’era alla guida?. Lo scrittore Italo Ferraro morto investito a Napoli, lettere e fiori sotto casa: Animo nobile e gentileCaro Italo, abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre facoltà per proteggere te e tutti coloro che abitano in questo quartiere, ma noi non molliamo! Perdonaci, se puoi. È uno dei messaggi ... fanpage.it Cronaca. Rimini, investito durante una gara ciclistica, da vittima a imputato: finisce sotto processo per calunnia facebook