Questa è la vera frutta realistica | esplode il dibattito sotto il video di Cedric Grolet

Un video pubblicato su TikTok ha attirato l’attenzione di milioni di utenti, mostrando una rappresentazione molto realistica della frutta. Tuttavia, il contenuto ha scatenato anche un acceso dibattito tra gli utenti italiani, che si sono divisi circa la natura e la percezione di queste creazioni. La discussione si è concentrata sulla fedeltà dei dettagli e sull’effetto visivo delle riproduzioni, generando commenti di approvazione e critiche. La vicenda ha suscitato un interesse diffuso sui social media, dove le immagini sono diventate oggetto di discussione.

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La frutta realistica continua a conquistare milioni di visualizzazioni sui social, ma sotto l’ultimo video pubblicato su TikTok da Cédric Grolet è esplosa anche una polemica tutta italiana. Il celebre pastry chef francese, considerato il creatore dei dolci trompe-l’œil a forma di frutta, è tornato virale con una nuova creazione. Ma tra i commenti sono comparsi anche messaggi critici verso le imitazioni nate negli ultimi anni nelle pasticcerie italiane. “ Cedric sapessi che succede nelle province campane grazie a te ”, scrive un utente in uno dei commenti più apprezzati del video. C’è poi chi difende invece il lavoro originale del pastry chef francese, sostenendo che molte versioni viste sui social non sarebbero all’altezza dell’originale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - “Questa è la vera frutta realistica”: esplode il dibattito sotto il video di Cedric Grolet ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Perché la frutta realistica inventata da Grolet diventa virale adessoQuando Cédric Grolet comincia a pubblicare le sue prime mele perfette, i limoni con la buccia impercettibilmente porosa, le nocciole da rompere con... Leggi anche: La Pasticceria Amato introduce frutta realistica a Torre del Greco: scopri questa novità golosa! Qual è la tua esperienza nel ricevere regali da Cartier? reddit Frutta realistica, dolci trompe-l'œil e prezzi sempre più alti: quanto costano davvero le creazioni di Cedric Grolet e le versioni italiane?Dodici, quindici, a volte venti euro per un dolce grande quanto un mandarino. La frutta realistica ha prezzi da gioielleria, e lo sa bene chiunque si sia trovato davanti a una di quelle vetrine ... buonissimo.it Cédric Grolet arriva in Italia: in quale città sta per aprire la famosa pasticceriaDa diversi mesi era nell'aria la notizia, che aveva immediatamente incuriosito e messo in allerta i palati più golosi: l'arrivo di Cédric Grolet in Italia. Il famoso pasticciere, eletto del 2018 il ... fanpage.it