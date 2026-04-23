La frutta realistica è un oggetto che riproduce fedelmente l’aspetto di frutta vera, ma realizzato con materiali come silicone o plastica. Questi oggetti sono spesso usati per scopi decorativi o pubblicitari e presentano dettagli precisi, come texture e colori, che imitano quelli della frutta autentica. La creazione di questi pezzi richiede tecniche di modellazione e stampa, e alcuni produttori sono riconosciuti come pionieri in questo settore.

Vediamo cos’è la frutta realistica, com’è fatta e cosa contiene, ma anche chi viene considerato il suo creatore. Il nome originario è trompe-l’œil, traducibile in inganno dell’occhio, proprio perché, apparentemente, sembra la frutta tradizionale. Creatore viene considerato Cédric Grolet, pasticcere francese e chef esecutivo presso Le Meurice, a Parigi, parte della Dorchester Collection. Tuttavia, antenata della frutta realistica viene considerata la siciliana frutta martorana, risalente al 1500, più solida e granulosa, realizzata con la pasta di mandorle. E’ composta da squisite creme, mousse e ganache. Tipiche francesi. Il tutto, viene contenuto in un piacevole involucro costituito da un guscio croccante e sottile, che garantisce un bellissimo crunch al primo morso.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Frutta realistica: com’è fatta e cosa contiene?

LA FRUTTA REALISTICA È UNA TRUFFA

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