L' arrestato per violenza sessuale già oggetto di indagine interna della Diocesi

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Padova con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’indagine ha coinvolto anche un procedimento interno avviato dalla Diocesi di appartenenza, che aveva già avviato un’indagine interna sul suo conto. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo religioso, considerando il ruolo del sospettato all’interno della comunità. L’arresto segue un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sull’episodio.

L'arresto per violenza sessuale aggravata messo a segno dalla Squadra Mobile di Padova coordinata dalla Procura della Repubblica per ovvi motivi ha creato reazioni anche nel mondo religioso dove il 36enne era inserito. La Diocesi di Padova non appena appreso della misura restrittiva ha comunicato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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