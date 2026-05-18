Violenza sessuale su studentesse minorenni arrestato maestro di musica a San Giorgio a Cremano
Un maestro di musica di 66 anni è stato arrestato a San Giorgio a Cremano con l'accusa di aver commesso violenza sessuale su studentesse minorenni. Le presunte violenze sarebbero avvenute all’interno di una scuola di danza della città, dove l’uomo teneva lezioni di musica individuali. Le indagini sono state avviate dopo alcune denunce e al momento si attendono ulteriori accertamenti. La polizia ha eseguito l’arresto in giornata.
Le violenze sarebbero state commesse all'interno di una scuola di danza della città vesuviana, dove l'uomo, 66 anni, svolgeva lezioni di musica individuali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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