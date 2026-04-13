Il look del giorno che insegna come abbinare la gonna con spacco in modo elegante

Oggi ci soffermiamo sulla gonna con spacco, un capo che rappresenta un passaggio tra le stagioni e permette di combinare stile e praticità. Questo modello, che si distingue per la sua apertura laterale, viene spesso scelto per creare outfit eleganti senza rinunciare a un tocco di femminilità. La sua versatilità permette di abbinarla facilmente a diversi capi, adattandosi a occasioni formali e informali.

C ’è un capo che più di altri interpreta quel momento preciso in cui il guardaroba cambia passo, lasciandosi alle spalle l’inverno senza esporsi del tutto: è la gonna con spacco. Un classico solo in apparenza, che torna ciclicamente ogni primavera per soddisfare quella voglia di togliere qualche strato e svelare un po’ di pelle. Come indossare la gonna a palloncino con stile: gli abbinamenti più chic della Primavera-Estate 2026 X Ma se da un lato c’è il desiderio di un guardaroba sempre più leggero e primaverile, dall’altro la stagione impone look stratificati, pronti ai repentini sbalzi di temperatura. Così, nella Primavera 2026, la gonna con spacco si abbina attraverso un gioco di contrasti, dove da un lato si toglie e dall’altro si aggiunge.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il look del giorno, che insegna come abbinare la gonna con spacco in modo elegante Leggi anche: Il look del giorno, con la gonna in vinile che diventa chic grazie a uno strano abbinamento Il look del giorno, con la camicia a righe che insegna l’arte di vestirsi senza sforzoTra le tendenze meno prevedibili della stagione c’è il ritorno trionfale della camicia.