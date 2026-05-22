Nella giornata di oggi si sono diffuse notizie riguardanti il mercato del Liverpool, con un possibile interesse per il giocatore Francisco Trincao in vista della sessione estiva. Nel frattempo, una nota recente segnala che Ibrahima Konate ha festeggiato con i compagni di squadra, senza ulteriori dettagli sul motivo o sull’occasione di questa celebrazione. La situazione rimane da seguire, in attesa di eventuali sviluppi ufficiali o annunci da parte del club.

Notizia fresca giunta in redazione: Ibrahima Konate festeggia con i suoi compagni di squadra del Liverpool (foto di Gareth CopleyGetty Images) Secondo quanto riferito, il Liverpool sarebbe interessato ad ingaggiare l’attaccante dello Sporting CP Francisco Trincao durante la finestra di mercato estiva. Secondo un rapporto della pubblicazione portoghese Record, il 26enne è un obiettivo per il club della Premier League, e resta da vedere se riusciranno a concludere l’affare. Ha un contratto con lo Sporting CP fino al 2030, con una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. È altamente improbabile che il Liverpool paghi una cifra del genere per il giocatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Liverpool pensa alla mossa estiva di Francisco Trincao

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