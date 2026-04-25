A Milanello il gruppo si è riunito in vista della sfida contro la Juventus, con tutti i giocatori disponibili, compreso Bartesaghi. L’allenatore sta valutando la formazione e pensa a inserire Loftus-Cheek nella rosa titolare. La partita è prevista tra pochi giorni, e la squadra si prepara con attenzione per affrontare i bianconeri. Nessuna indiscrezione su eventuali variazioni rispetto alla rosa già annunciata.

Massimiliano Allegri avrà tutti a disposizione per la sfida con la Juventus di domenica sera (ore 20.45). A Milanello gruppo al completo, anche Davide Bartesaghi si è allenato con i compagni, dopo il fastidio avvertito nella sessione di mercoledì. Max non si sposterà dal 3-5-2 che ha riportato il Milan a vincere in quel di Verona, sebbene con qualche cambio: sulla fascia destra, scontato il ritorno dal 1’ di Alexis Saelemaekers, con Athekame in panchina. Davanti, confermata la coppia Pulisic-Leao. Unico, vero dubbio a centrocampo: chi tra Fofana e Loftus-Cheek con Modric e Rabiot? L’inglese potrebbe essere una soluzione per aumentare la fisicità della mediana e mettere sotto pressione la Juve.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Allegri ritrova tutti in vista della Juve e pensa alla mossa Loftus-Cheek

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