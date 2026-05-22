Il liceo matematico GB Vico vince il premio MatEleatica 2026
Il liceo matematico “G.B. Vico” si è aggiudicato il premio MatEleatica 2026. La vittoria è arrivata grazie a un articolo scritto da tre studenti della classe 2B del liceo classico, che fa parte dell’istituto collegato al convitto nazionale. Il testo premiato è stato presentato come parte di un concorso dedicato a lavori su temi matematici. La premiazione si è svolta nelle scorse settimane e ha visto la partecipazione di diverse scuole provenienti dalla regione.
Un articolo presentato da tre studenti della classe 2B del liceo classico scuola annessa al convitto nazionale “G.B. Vico” di Chieti, potenziamento di matematica, opzione liceo matematico, guidato dal rettore dirigente scolastico professoressa Paola Di Renzo, è stato ammesso al terzo convegno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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