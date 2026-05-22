Il liceo matematico GB Vico vince il premio MatEleatica 2026

Il liceo matematico “G.B. Vico” si è aggiudicato il premio MatEleatica 2026. La vittoria è arrivata grazie a un articolo scritto da tre studenti della classe 2B del liceo classico, che fa parte dell’istituto collegato al convitto nazionale. Il testo premiato è stato presentato come parte di un concorso dedicato a lavori su temi matematici. La premiazione si è svolta nelle scorse settimane e ha visto la partecipazione di diverse scuole provenienti dalla regione.

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