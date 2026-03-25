premio mateleatica 2026 il liceo classico matematico gb vico di chieti conquista la pubblicazione del lavoro

Il liceo classico matematico “G.B. Vico” di Chieti ha ottenuto la pubblicazione del suo lavoro nel contesto del Premio Mateleatica 2026. La scuola ha presentato un progetto che unisce lo studio dei concetti matematici con l’approccio filosofico e le lettere classiche. La partecipazione ha portato alla diffusione del lavoro a livello nazionale, segnando un risultato rilevante per l’istituto.

L’istituto diretto dalla dirigente scolastica Paola Di Renzo si è aggiudicato il diritto alla pubblicazione del proprio lavoro nella poster session del convegno Indagare i concetti matematici attraverso la filosofia e le lettere classiche. È la sfida raccolta dal liceo classico matematico “G.B. Vico” di Chieti che il prossimo 15 maggio sarà protagonista ad Ascea, in provincia di Salerno, nell’ambito del Premio Mateleatica 2026, convegno scientifico nazionale giunto alla terza edizione. A rappresentare il liceo teatino saranno gli studenti Siria Angelucci, Giuseppe Nicola Natale e Federico Sebastian, iscritti al secondo anno del liceo classico matematico, accompagnati dalle docenti referenti Daniela Zannerini e Antonella Lucia Santarelli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Premio Mateleatica 2026, il liceo classico matematico “G.B. Vico” di Chieti conquista la pubblicazione del lavoro

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