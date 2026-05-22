Il liceo Carlo Alberto di Novara è stato completamente rinnovato e i lavori sono finiti in anticipo | l' inaugurazione

Il liceo Carlo Alberto di Novara ha concluso i lavori di ristrutturazione e ha riaperto la sede storica in Baluardo Lamarmora. I lavori di restauro sono terminati in anticipo rispetto ai tempi previsti, consentendo l'inaugurazione ufficiale dell'edificio. La scuola, che comprende indirizzi classico e linguistico, torna così ad accogliere gli studenti nelle sue aule rinnovate. La cerimonia di riapertura si è svolta recentemente, coinvolgendo studenti, insegnanti e rappresentanti dell’amministrazione.

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Il liceo classico e linguistico Carlo Alberto di Novara ha riaperto la sua sede storica in Baluardo Lamarmora. I lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica e adeguamento sismico dell’edificio si sono conclusi con diversi mesi di anticipo rispetto ai tempi previsti. Si. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto torna salvo in porto, come la Nave di Teseo. Sullo stesso argomento Inaugurazione del negozio storico di ottica Meneghetti completamente rinnovato ad Abano TermeSabato 18 aprile 2026, a partire dalle ore 17, Ottica Meneghetti apre ufficialmente le porte del suo negozio storico completamente rinnovato,... Ghirlanda, finiti i lavori di riqualificazione. Domani l’inaugurazioneIl Comune di Massa Marittima ha portato a termine un articolato progetto di rigenerazione urbana che ha interessato la frazione di Ghirlanda, nel... Novara, il liceo Carlo Alberto è ora più sicuro: Scuola all’avanguardia dlvr.it/TSf2gK @LaStampa x.com Quale monarca in Europa è più probabile che tu incontri di persona, anche involontariamente? reddit Nasce a Torino la Fondazione Carlo Alberto: progetti per studenti e inclusione socialePresentata a Torino la Fondazione Centro Studi Carlo Alberto negli spazi dell’Accademia Albertina. Il progetto nasce con l’obiettivo di .promuovere istruzione, merito e inclusione sociale ... giornalelavoce.it Nasce il Centro studi Carlo Alberto, l’idea di Giorgio Gagna per tramandare lo spirito albertinoAffonda le radici in un lontano ma ancora intenso ricordo personale la volontà di Giorgio Gagna - una vita per la medicina, con il camice bianco e in cattedra all’università - di dare vita alla Fondaz ... torino.repubblica.it