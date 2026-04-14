Inaugurazione del negozio storico di ottica Meneghetti completamente rinnovato ad Abano Terme

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 17, il negozio di ottica Meneghetti riapre i battenti ad Abano Terme dopo un intervento di ristrutturazione. La sede, presente nel territorio dal 1931, è stata completamente rinnovata, mantenendo la propria posizione storica. L’evento di inaugurazione segna il ripristino degli spazi e l’ampliamento dell’attività commerciale, con la nuova apertura che coinvolge clienti e residenti della zona.

Sabato 18 aprile 2026, a partire dalle ore 17, Ottica Meneghetti apre ufficialmente le porte del suo negozio storico completamente rinnovato, segnando un nuovo capitolo della sua lunga presenza sul territorio di Abano Terme fin dal 1931. Situato in Piazza Repubblica, Ottica Meneghetti è un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it abano terme, inaugurazione del negozio storico di ottica meneghettiSabato 18 aprile 2026, a partire dalle ore 17, Ottica Meneghetti apre ufficialmente le porte del suo negozio storico completamente rinnovato,... Benessere su misura ad Abano Terme: le nuove proposte dell’Hotel Columbia TermeL’Hotel Columbia Terme di Abano Terme presenta due nuovi percorsi dedicati al benessere, pensati per rispondere a esigenze diverse ma complementari:... L’annuncio nel corso dell’inaugurazione del nuovo store Dif da 520 metri quadri in aeroporto. La struttura ricettiva da 84 camere sarà pronta nell’autunno del 2027 in via Emilia ad Azzano San Paolo. x.com L’annuncio nel corso dell’inaugurazione del nuovo store Dif da 520 metri quadri in aeroporto. La struttura ricettiva da 84 camere sarà pronta nell’autunno del 2027 in via Emilia ad Azzano San Paolo. - facebook.com facebook