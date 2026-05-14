Ghirlanda finiti i lavori di riqualificazione Domani l’inaugurazione

I lavori di riqualificazione della ghirlanda sono stati completati e domani si terrà l’inaugurazione. Il Comune di Massa Marittima ha concluso un intervento di rigenerazione urbana che ha coinvolto diverse fasi di intervento. La riqualificazione ha riguardato gli spazi pubblici e le strutture presenti nell’area. La cerimonia di apertura è programmata per le prossime ore.

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