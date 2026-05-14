Ghirlanda finiti i lavori di riqualificazione Domani l’inaugurazione
I lavori di riqualificazione della ghirlanda sono stati completati e domani si terrà l’inaugurazione. Il Comune di Massa Marittima ha concluso un intervento di rigenerazione urbana che ha coinvolto diverse fasi di intervento. La riqualificazione ha riguardato gli spazi pubblici e le strutture presenti nell’area. La cerimonia di apertura è programmata per le prossime ore.
Il Comune di Massa Marittima ha portato a termine un articolato progetto di rigenerazione urbana che ha interessato la frazione di Ghirlanda, nel quale sono stati investiti 720mila euro, in parte finanziati grazie ad un contributo a fondo perduto di 576mila euro, ottenuto nel 2023 dall’amministrazione comunale con la partecipazione al bando della Regione Toscana per interventi di rigenerazione urbana nei comuni con meno di 20mila abitanti. L’intervento ha riguardato le Fonti del Tordino, il parco giochi, la stazione della ciclovia delle 3M, la sistemazione di via dei Chiassarelli, un percorso ciclo pedonale che collega il borgo di Ghirlanda al centro urbano di Massa Marittima.🔗 Leggi su Lanazione.it
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