Un uomo ha compiuto un altro furto presso il locale Sirtaki di Forlì, portando via una torta al cioccolato e circa 300 euro in contanti. La polizia è intervenuta e ha fermato temporaneamente il sospettato, che è stato successivamente rilasciato. Il furto si è verificato nella giornata del 22 maggio 2026 e si sono verificati precedenti episodi simili presso lo stesso esercizio. La vicenda è ancora in fase di indagine.

Forlì, 22 maggio 2026 – Una torta al cioccolato. Divorata. E poi i soldi: circa 300 euro. Infine, la fuga. Dalla stessa finestra vasistas da dove era entrato, dieci minuti prima (e un mese fa). Un balzo in strada e la telecamera si fa cieca. Il ladro esce di scena. Alle due e mezza di mercoledì notte. «È sempre lui», dice Paola Fusillo, titolare del ristorante Sirtaki di via Giorgio Regnoli – centralissima rotta cittadina – razziato in tutta tranquillità da un giovane che le telecamere di videosorveglianza del locale perpetuano mentre si ciba, avidamente, d’un dolce prelibato, poco prima di sgraffignare i contanti del fondo cassa. «Me l’hanno detto anche i carabinieri, che hanno fatto il sopralluogo: è lo stesso tipo che ci ha derubato un mese fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ladro colpisce ancora, stesso furto al Sirtaki: “Fu fermato, ma liberato”

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