A Collesalvetti, un ladro ha tentato di rubare in una casa, ma è stato arrestato da un vicino che lo ha bloccato prima che potesse allontanarsi. Quando il figlio della vittima ha urlato, il ladro ha tentato di scappare, ma il vicino è intervenuto prontamente, riuscendo a fermarlo. La polizia è arrivata sul posto poco dopo e ha portato a termine gli accertamenti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il vicino a bloccare il ladro in fuga?. Cosa è successo nel momento in cui il figlio ha urlato?. Quali oggetti sono stati recuperati grazie all'intervento dei carabinieri?. Perché il giudice ha disposto il divieto di dimora per il giovane?.? In Breve Furto avvenuto il 2 maggio 2026 in un'abitazione del centro di Collesalvetti.. Il ladro ha sottratto una borsa con documenti, bancomat e denaro contante.. Il giudice del Tribunale di Livorno ha disposto il divieto di dimora provinciale.. L'intervento dei Carabinieri di Livorno ha permesso il recupero immediato della borsa.. Un venticinquenne è stato arrestato a Collesalvetti questo 2 maggio 2026 dopo un furto in un’abitazione del centro cittadino che si è concluso con l’intervento di un vicino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Collesalvetti, ladro in fuga fermato dal vicino dopo il furto in casa

Notizie correlate

Rocambolesco inseguimento da Matelica a Spoleto e poi lo schianto dopo un furto in casa: preso un ladro, altri tre in fuga. Carabinieri feritiMATELICA - Notte di tensione tra Marche e Umbria, dove un inseguimento iniziato in provincia di Macerata si è concluso con un incidente stradale...

Ladro muore durante la fuga dopo un furto in abitazioneInizialmente si parla di un colpo di pistola, poi l’ipotesi della recinzione Tragedia nella serata di oggi venerdì 13 febbraio tra Sant’Andrea a...

Altri aggiornamenti

Ladro in fuga cade e si ferisce, preso dalla polizia civileLa sua fuga rocambolesca è terminata all’ospedale di San Marino. Qui si trova ricoverato da sabato sera il ladro, un 33enne albanese – con una lunga sfilza di precedenti alle spalle – arrestato dalla ... ilrestodelcarlino.it

Cento secondi per morire dissanguato: l’autopsia chiarisce le cause della morte del ladro in fugaArezzo, 21 febbraio 2026 – L'autopsia ha chiarito le cause del decesso di Cristea Arben, il 35enne albanese morto dissanguato rimanendo trafitto mentre scappava dopo essere stato scoperto coi complici ... lanazione.it