Il Jazz Festival Quattro serate con le leggende

Da ilgiorno.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lecco Jazz Festival torna per l’undicesima volta con un programma che include quattro serate di concerti e incontri dedicati al jazz. La manifestazione prevede performance di artisti di rilievo e momenti di musica diffusa in diverse location della città. Oltre agli spettacoli principali, ci sono appuntamenti speciali e attività collaterali, offrendo un quadro completo della scena jazz locale e internazionale. L’evento si svolge nel corso di più giorni, coinvolgendo vari spazi e pubblico interessato al genere musicale.

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Torna per l’undicesima volta il Lecco Jazz Festival con un programma rinnovato di concerti, musica diffusa e appuntamenti speciali. Cuore pulsante dell’edizione 2026 sarà il Teatro della Società, con quattro serate tra grandi protagonisti internazionali e omaggi ai maestri che hanno cambiato la storia del jazz. Si parte mercoledì 8 luglio con l’energia visionaria di Jowee Omicil, polistrumentista e performer fuori dagli schemi capace di fondere jazz, afrobeat, gospel e hip-hop in un flusso sonoro libero e travolgente; un concerto imprevedibile, intenso, spirituale. Giovedì 9 arriva Judith Hill, artista magnetica e raffinata che ha collaborato con Stevie Wonder, Michael Jackson e Prince: la sua musica attraversa soul, funk, gospel e rock con una forza emotiva straordinaria, dando vita a uno spettacolo potente e coinvolgente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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