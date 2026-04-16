Slow food education day | al Raineri Marcora una giornata dedicata al cibo buono pulito e giusto
Il 21 aprile il Campus Agroalimentare Raineri Marcora di Piacenza sarà sede dello Slow Food Education Day, un evento che coinvolgerà studenti, produttori e professionisti locali. La giornata è organizzata in collaborazione con Slow Food Piacenza e si concentrerà sulla promozione di cibo “buono, pulito e giusto”. Durante l’evento si svolgeranno incontri e attività legate ai temi dell’alimentazione e della produzione alimentare.
Martedì 21 aprile il Campus Agroalimentare Raineri Marcora di Piacenza ospiterà lo Slow Food Education Day, una giornata interamente dedicata all’incontro tra studenti, produttori ed esperti del territorio, realizzata in collaborazione con Slow Food Piacenza.L’iniziativa rappresenta l’evoluzione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
"Nutrire la Salute: l'Empowerment Femminile tra Cibo Pulito e Cura Consapevole", l’evento con Slow Food e Slow MedicineArezzo, 4 marzo 2026 – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la sezione di Arezzo della FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana...
"Aperitivo al buio": al Raineri Marcora un’esperienza sensoriale per educare all’inclusioneL’evento, promosso dalla classe 3ª C Sala con il coordinamento dei docenti Filippo Lindi, Mariangela Roselli e Laura Rapaccioli, propone un momento...