Slow food education day | al Raineri Marcora una giornata dedicata al cibo buono pulito e giusto

Il 21 aprile il Campus Agroalimentare Raineri Marcora di Piacenza sarà sede dello Slow Food Education Day, un evento che coinvolgerà studenti, produttori e professionisti locali. La giornata è organizzata in collaborazione con Slow Food Piacenza e si concentrerà sulla promozione di cibo “buono, pulito e giusto”. Durante l’evento si svolgeranno incontri e attività legate ai temi dell’alimentazione e della produzione alimentare.