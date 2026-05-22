Il groove dei Funky Lemonade segna il tempo di Tiny
I Funky Lemonade hanno eseguito un concerto in versione unplugged, abbandonando per la prima volta il loro sound elettrico. La band ha portato sul palco una formazione acustica, offrendo al pubblico una performance intima e diversa dal solito. È stata questa la prima volta che si sono esibiti senza strumenti elettrici, mostrando comunque di possedere un forte senso del ritmo e del groove. L’evento si è svolto in via del tutto eccezionale, senza altre variazioni rispetto alla normale produzione musicale del gruppo.
Per la primissima volta, in via del tutto eccezionale, i Funky Lemonade hanno abbandonato la loro veste elettrica per regalare ai nostri microfoni una formazione unplugged, dimostrando che il groove ce l’hanno nel sangue. E, tra un brano e l’altro, si sono aperti raccontandoci chi sono, cosa sognano e pure lo strano caso del gatto Bach. Riascolta l’esibizione. CHI SONO I FUNKY LEMONADE – Per chi ancora non li conoscesse, i Funky Lemonade sono un gruppo funk originario della bergamasca. Nati nel 2015 da un’idea dei fratelli Luca e Matteo Coluccia, portano sul palco un mix freschissimo di funk ed energia. Con una formazione esplosiva che conta... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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