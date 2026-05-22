Il groove dei Funky Lemonade segna il tempo di Tiny

I Funky Lemonade hanno eseguito un concerto in versione unplugged, abbandonando per la prima volta il loro sound elettrico. La band ha portato sul palco una formazione acustica, offrendo al pubblico una performance intima e diversa dal solito. È stata questa la prima volta che si sono esibiti senza strumenti elettrici, mostrando comunque di possedere un forte senso del ritmo e del groove. L’evento si è svolto in via del tutto eccezionale, senza altre variazioni rispetto alla normale produzione musicale del gruppo.

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