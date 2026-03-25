Un collettivo musicale formato da cinque musicisti della scena milanese ha dato vita a un progetto che combina influenze di R&B, soul, pop e hip hop. La formazione si distingue per un suono caratterizzato da groove e improvvisazione, creando un mix eclettico e moderno. Il gruppo ha iniziato a esibirsi dal vivo e ha prodotto diverse tracce originali, portando avanti una proposta musicale articolata e diversificata.

Berlina è un collettivo musicale nato dall’incontro di cinque musicisti della scena milanese. Il progetto prende forma dall’intreccio di influenze R&B, soul, pop e hip hop, che la band rielabora in una cifra stilistica personale, fresca e contemporanea. Il risultato è un sound originale che si muove con naturalezza tra memoria e modernità. Come dimostrano i due singoli finora pubblicato, Nuvole sul mare e il nuovo Prima persona singolare, tra nu jazz e R&B, che parla con ironia del costante bisogno di visibilità e approvazione che caratterizza la nostra epoca, e che verrà presentato live al Bluesquare di Milano (Via Tortona) il 26 marzo alle 21. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tra groove e improvvisazione: il mondo sonoro dei Berlina

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