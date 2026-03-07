F1 LIVE Australia | incidente Verstappen! Antonelli ce la fa | segna il tempo e passa in Q2
Durante le qualifiche del Gran Premio in Australia, si è verificato un incidente coinvolgendo il pilota di punta, mentre un altro pilota è riuscito a superare la sessione e passare in Q2 segnando un tempo. Gli aggiornamenti in tempo reale hanno mostrato le dinamiche delle prime prove ufficiali, determinando la posizione di partenza per la gara. La sessione ha svelato anche le prime sorprese e le strategie dei team.
I tempi della Q1: 1. Russell (Mercedes) 1'19"5072. Piastri (McLaren) 1'19"6643. Hamilton (Ferrari) 1'19"8114. Norris (McLaren) 1'20"0105. Hadjar (Red Bull) 1'20"0236. Antonelli (Mercedes) 1'20"1207. Leclerc (Ferrari) 1'20"2268. Lindblad (Racing Bulls) 1'20"4099. Lawson (Racing Bulls) 1'20"49110. Bortoleto (Audi) 1'20"49511. Ocon (Haas) 1'20"75912. Hülkenberg (Audi) 1'21"02413. Albon (Williams) 1'21"05114. Gasly (Alpine) 1'21"13815. Colapinto (Alpine) 1'21"20016. Bearman (Haas) 1'21"24717. Alonso (Aston Martin) 1'21"96918. Perez (Cadillac) 1'22"60519.
F1 LIVE Australia: incidente Verstappen! Antonelli può fare la Q1. Guida RussellSituazione: Russell, Leclerc, Piastri, Lindblad, Hamilton, Hadjar, Norris, Bortoleto e Hulkenberg.
