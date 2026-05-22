Il grido di Careca | Basta calcio robotizzato! Ancelotti col Brasile è condannato a vincere

L'ex attaccante brasiliano, noto per aver vinto lo scudetto con il Napoli, si è recentemente espresso su diversi temi legati al calcio. Ha commentato il cambiamento nel modo di giocare, criticando l'eccessiva automatizzazione delle strategie. Ha anche parlato delle recenti vicende della nazionale italiana, che ha visto la sua squadra uscire anticipatamente dai Mondiali. Durante l'intervista, ha toccato anche il periodo trascorso nel club partenopeo, menzionando i vari allenatori che si sono succeduti dopo Conte e Sarri.

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L’ex bomber dello scudetto azzurro, Careca, si racconta a tutto campo: dal Napoli post-Conte a Sarri, dal dramma dell’Italia fuori dal Mondiale. A Napoli Antonio Careca ha vinto lo scudetto con Maradona e ha portato la sua anima brasiliana. Alla vigilia del Mondiale, l’attaccante brasiliano si è confessato a Tuttosport. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo CONSIGLI AI RAGAZZI « Cerco di passare il messaggio che il calcio richiede divertimento, ma anche lettura, piede destro, sinistro, posizione, testa sempre alta. Anche in Brasile c’è una crisi di vocazione non solo da voi in Italia c’è questo problema dei telefonini che fanno perdere troppo tempo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Il grido di Careca: «Basta calcio robotizzato! Ancelotti col Brasile è condannato a vincere» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ancelotti lancia il Brasile: “Possiamo vincere i Mondiali”. Ma è davvero così?Il Brasile si candida ad essere una delle grandi protagoniste dei Mondiali 2026, in programma dal prossimo giugno, e nelle sue file avrà anche Neymar. Cafu: “Ancelotti da noi sta bene: fiducioso che il Brasile possa vincere i Mondiali”Marcos Cafu, ex terzino del Milan per cinque stagioni, ha avuto Carlo Ancelotti come allenatore in rossonero nella sua esperienza, durata dal 2003 al...