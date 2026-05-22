Gran finale per il festival ' Deportibus' | in Darsena fuochi d' artificio droni luminosi e l' orchestra La Corelli
Il festival Deportibus, dedicato ai porti e in corso a Ravenna, si conclude domani con uno spettacolo finale nella Darsena. L’evento ha visto la partecipazione di un’orchestra e si concluderà con un’esibizione di droni luminosi e fuochi d’artificio. Durante le giornate, sono stati allestiti vari eventi legati al tema portuale, attirando pubblico e appassionati. La manifestazione si è svolta nel rispetto del calendario stabilito, offrendo una serie di spettacoli e installazioni artistiche.
Deportibus, il festival dei porti in scena a Ravenna fino a domani si chiude in grande con uno spettacolo finale di droni e fuochi d'artificio. Sabato 23 maggio, alle 22, il cielo sopra la darsena risplenderà di colori ed emozioni grazie a una coreografia di droni luminosi accompagnata da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Tutti insieme per il gran finale! È stato un viaggio incredibile, ora è il momento di festeggiare! Venerdì 29 maggio, ore 16:45 a Coriano. Tornei, presentazioni delle squadre, merenda e un’unica grande famiglia sugli spalti. Vi aspettiamo! facebook
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