Gran finale per il festival ' Deportibus' | in Darsena fuochi d' artificio droni luminosi e l' orchestra La Corelli

Il festival Deportibus, dedicato ai porti e in corso a Ravenna, si conclude domani con uno spettacolo finale nella Darsena. L’evento ha visto la partecipazione di un’orchestra e si concluderà con un’esibizione di droni luminosi e fuochi d’artificio. Durante le giornate, sono stati allestiti vari eventi legati al tema portuale, attirando pubblico e appassionati. La manifestazione si è svolta nel rispetto del calendario stabilito, offrendo una serie di spettacoli e installazioni artistiche.

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