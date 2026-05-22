Il ' Gran Diavolo' conquista il futuro | l' intelligenza artificiale fa rivivere il mito di Giovanni dalle Bande Nere

Nel mondo della tecnologia e della storia, si è assistito a un evento che unisce passato e futuro in modo insolito. Un progetto di intelligenza artificiale ha riprodotto il volto e alcuni aspetti della figura storica di Giovanni dalle Bande Nere, un condottiero rinascimentale. L'iniziativa ha coinvolto strumenti digitali avanzati, capaci di ricostruire dettagli e caratteristiche di personaggi storici scomparsi da secoli. Si è trattato di un'operazione che ha superato i limiti temporali tra epoche diverse, creando un ponte tra passato e presente.

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Non si è trattato di una semplice celebrazione accademica, ma di un vero e proprio "cortocircuito temporale" capace di abbattere le barriere dei secoli. A Forlì, il Rinascimento e la tecnologia più avanzata si sono incontrati sul terreno comune del fumetto, registrando un successo di pubblico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Multi SubIgnored Wife… Turned Untouchable Boss! Sullo stesso argomento Tra fumetto e intelligenza artificiale: Giovanni dalle Bande Nere protagonista alla FumettotecaNon capita tutti i giorni di poter intervistare un condottiero morto cinque secoli fa. Forlì: l’IA fa parlare Giovanni dalle Bande Nere in un dialogo inedito? Cosa scoprirai Come può l'intelligenza artificiale replicare il tono fiero del Gran Diavolo? Chi ha fornito i documenti storici per istruire l'IA... Il Diavolo veste Prada 2: le location italiane del film fanno boom di turismoL’uscita di Il Diavolo veste Prada 2 ha fatto esplodere l’interesse per le sue location italiane. Da Milano al Lago di Como, le ricerche online per ville, hotel e ristoranti apparsi nel film sono aume ... tg24.sky.it Il Diavolo veste Prada 2, il trailer conquista un record per il 2025, superando anche The Odyssey e AvatarSecondo Forbes, il teaser di un minuto dedicato a Il diavolo veste Prada 2 ha fatto la storia, diventando il trailer più visto del 2025. Con 181 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, il video ... movieplayer.it