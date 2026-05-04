Tra fumetto e intelligenza artificiale | Giovanni dalle Bande Nere protagonista alla Fumettoteca

Alla Fumettoteca Nazionale, si è tenuta un'intervista insolita con il personaggio di Giovanni dalle Bande Nere, un condottiero del XVI secolo. L'evento ha coinvolto anche un'intelligenza artificiale, che ha contribuito a ricostruire aspetti storici e narrativi del personaggio. La presenza di questa tecnologia ha permesso di approfondire il racconto di un'epoca passata attraverso un dialogo con un'immagine digitale.

Non capita tutti i giorni di poter intervistare un condottiero morto cinque secoli fa. Con la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ può succedere. A Forlì, a seguito del notevole interesse e per la grande partecipazione del precedente evento dedicato a Giovanni dalle Bande Nere, in.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate La Fumettoteca celebra il forlivese Giovanni dalle Bande Nere con la Nona ArteNel 1526 si spegneva a Governolo l'ultimo grande condottiero del Rinascimento; ma è nel 1498, proprio qui a Forlì, che Giovanni de' Medici vedeva la... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tra fumetto e intelligenza artificiale: Giovanni dalle Bande Nere protagonista alla Fumettoteca; Alla Fumettoteca di Forlì intervista a Giovanni dalle Bande Nere con l’intelligenza artificiale; Forlì: Piano Strategico, entra nel vivo la fase di redazione del documento; Forlì: via Forlanini, conclusi i lavori di Unica Reti per il potenziamento della rete fognaria. BILOCALE NUOVO – COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO – MILANO (Zona Gambara / Bande Nere) Affittasi splendido bilocale di nuova realizzazione, completamente ristrutturato pochi mesi fa, situato in zona ben servita e tranquilla, vicino alle metro Ga - facebook.com facebook