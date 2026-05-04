Forlì | l’IA fa parlare Giovanni dalle Bande Nere in un dialogo inedito

A Forlì, un nuovo esperimento ha portato l'intelligenza artificiale a ricreare un dialogo con Giovanni dalle Bande Nere, il famoso condottiero rinascimentale. Per farlo, sono stati utilizzati documenti storici originali, che hanno fornito i dati necessari all’IA per adottare il tono fiero del protagonista. L’esperimento ha suscitato interesse nel campo della tecnologia e della storia, mostrando come le macchine possano riprodurre caratteristiche di figure storiche attraverso fonti autentiche.

? Cosa scoprirai Come può l'intelligenza artificiale replicare il tono fiero del Gran Diavolo?. Chi ha fornito i documenti storici per istruire l'IA del condottiero?. Come si collegano la resilienza di Caterina Sforza e il figlio?. Dove si possono consultare le esposizioni digitali dedicate al progetto?.? In Breve Inaugurazione il 4 maggio con aperture pomeridiane il 9 e 10 maggio a Forlì. GianLuca Umiliacchi coordina l'integrazione tra ricerca archivistica e narrazione del fumetto. Nuova sottosezione dedicata al figlio di Caterina Sforza nella Fumettoteca di Forlì. Esposizione divisa in cinque percorsi con tre modalità di fruizione online. Lunedì 4 maggio 2026, la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ di Forlì inaugura un percorso che utilizza l’intelligenza artificiale per far parlare Giovanni dalle Bande Nere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì: l’IA fa parlare Giovanni dalle Bande Nere in un dialogo inedito Notizie correlate Tra fumetto e intelligenza artificiale: Giovanni dalle Bande Nere protagonista alla FumettotecaNon capita tutti i giorni di poter intervistare un condottiero morto cinque secoli fa. La Fumettoteca celebra il forlivese Giovanni dalle Bande Nere con la Nona ArteNel 1526 si spegneva a Governolo l'ultimo grande condottiero del Rinascimento; ma è nel 1498, proprio qui a Forlì, che Giovanni de' Medici vedeva la... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tra fumetto e intelligenza artificiale: Giovanni dalle Bande Nere protagonista alla Fumettoteca; Alla Fumettoteca di Forlì intervista a Giovanni dalle Bande Nere con l’intelligenza artificiale; Forlì: Piano Strategico, entra nel vivo la fase di redazione del documento; Forlì: via Forlanini, conclusi i lavori di Unica Reti per il potenziamento della rete fognaria. Perde il controllo dell’auto e travolge un passante sul marciapiedi: automobilista in fuga a MilanoL'incidente con omissione di soccorso è andato in scena alle 7.40 di giovedì 30 ottobre in viale Caterina da Forlì: il ferito, un uomo di 65 anni, è stato trasportato in codice giallo al Policlinico ... ilgiorno.it BILOCALE NUOVO – COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO – MILANO (Zona Gambara / Bande Nere) Affittasi splendido bilocale di nuova realizzazione, completamente ristrutturato pochi mesi fa, situato in zona ben servita e tranquilla, vicino alle metro Ga - facebook.com facebook