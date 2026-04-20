Sciopero autotrasportatori Trasportounito | Camionista muore investito sospeso il fermo

Nella notte prima dell’inizio delle manifestazioni sull’A1 nel casertano, un autotrasportatore è stato investito da un’auto e ha perso la vita. In seguito a questo incidente, l’associazione Trasportounito ha deciso di sospendere temporaneamente il fermo nazionale dell’autotrasporto, annunciando la fine delle proteste previste. La decisione è stata comunicata subito dopo l’accaduto, che ha portato a un’unità di lutto tra i rappresentanti del settore.

Trasportounito ha deciso di sospendere immediatamente il fermo nazionale dell’autotrasporto in segno di lutto dopo che un camionista è morto investito da un’auto nella notte prima dell’inizio dei presidi per la protesta sull’A1 nel casertano. La protesta dei Tir, con lo sciopero nazionale, era stata indetta da Trasportounito contro il caro carburante e la crisi del settore dovuta all’impennata dei prezzi. Il segretario nazionale di Trasportounito Maurizio Longo, a LaPresse, ha espresso “il cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore”. “Sospendiamo il fermo per rispetto verso il dolore della famiglia”, ha aggiunto. Questo articolo Sciopero...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero autotrasportatori, Trasportounito: “Camionista muore investito, sospeso il fermo” Notizie correlate Morto un camionista travolto da un’auto durante la protesta degli autotrasportatori: Trasportounito sospende lo scioperoStava protestando contro l’emergenza legata al caro carburante nella prima delle cinque giornate di sciopero nazionale degli autotrasportatori... Sospeso lo sciopero degli autotrasportatori dopo l’investimento di un camionistaEra da poco iniziato in tutta Italia lo sciopero nazionale degli autotrasportatori, proclamato per protestare contro il caro carburante, quando un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Italia in ordine sparso: la protesta che non riesce a fare sistema; Sciopero autotrasportatori da oggi 20 aprile contro caro carburante: rischio blocco merci; Autotrasporto, Unatras proclama il fermo nazionale. Lunedì la comunicazione al Garante. Sciopero autotrasportatori dal 20 al 25 aprile 2026, sospesa la protesta a causa dell’incidente sull’A1Lo sciopero di 144 ore degli autotrasportatori indetto da Trasportounito è scattato dalla mezzanotte di oggi 20 aprile e proseguirà per sei giorni, fino ... fanpage.it Sciopero autotrasportatori, Longo: Stop sospeso dopo investimento camionistaLeggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero autotrasportatori da oggi 20 aprile contro caro carburante: rischio blocco merci ... tg24.sky.it In corso in tutta Italia lo sciopero degli #autotrasportatori, che si fermano per cinque giorni per protestare contro il caro carburanti che, dicono i sindacati, "ha fatto deflagrare una crisi del settore senza precedenti". Ma la mobilitazione è stata funestata da un gra - facebook.com facebook Gli autotrasportatori annunciano 5 giorni di sciopero, ma la categoria è divisa A proclamare l'agitazione, dal 20 al 25 maggio, è stata Unatras. Assotir è però contraria al blocco e alcune sigle hanno annullato la protesta x.com