Oggi a Palazzo Chigi si svolge un incontro tra la premier italiana e il presidente ucraino. La sede istituzionale si prepara ad accogliere il vertice, mentre il governo ha dichiarato che ribadirà il sostegno all'Ucraina durante l'incontro. Nessuna comunicazione ufficiale sui temi specifici trattati o sugli eventuali risultati dell'incontro.

È tutto pronto a Palazzo Chigi per l'incontro fra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un vertice che arriva in un momento di grandi tensioni internazionali, acuito ieri dallo strappo fra il presidente Usa Donald Trump prima con il Vaticano e poi con l'Italia. Dalla fiera del Vinitaly, ieri 14 aprile la presidente Meloni ha comunque chiarito che al suo omologo ucraino verrà ribadito il sostegno di Roma. "L'Italia si è schierata senza se e senza ma in questi anni con la nazione aggredita. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per dare una mano a un popolo che si sta difendendo e con se stesso difende anche noi ed è quello che continueremo a fare - ha detto la premier - Chiaramente, mentre lavoriamo per costruire un percorso di pace che deve essere sostenibile, sul quale l'Italia non è stata a guardare".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Palazzo Chigi, oggi l'incontro con Zelensky. Il governo: "Ribadiremo sostegno"

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