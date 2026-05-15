Giro d’Italia ecco il piano viabilità | strade chiuse e trasporti modificati
In vista del passaggio del Giro d’Italia, le autorità hanno annunciato modifiche alla viabilità e chiusure di alcune strade nelle aree interessate. Le modifiche riguardano principalmente le vie lungo il percorso della corsa, con sospensioni temporanee di alcuni servizi di trasporto pubblico e deviazioni del traffico veicolare. Le restrizioni sono previste per garantire la sicurezza di atleti e spettatori durante l’evento, che si svolgerà nelle prossime giornate.
L'attesa per il passaggio della carovana rosa cresce, ma con essa arrivano anche le necessarie restrizioni alla circolazione. In occasione della 9ª tappa del 109° Giro d’Italia, gionata da bollino rosso, che vedrà i ciclisti impegnati nella scalata verso il Corno alle Scale, le province di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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