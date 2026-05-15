Giro d’Italia ecco il piano viabilità | strade chiuse e trasporti modificati

Da bolognatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del passaggio del Giro d’Italia, le autorità hanno annunciato modifiche alla viabilità e chiusure di alcune strade nelle aree interessate. Le modifiche riguardano principalmente le vie lungo il percorso della corsa, con sospensioni temporanee di alcuni servizi di trasporto pubblico e deviazioni del traffico veicolare. Le restrizioni sono previste per garantire la sicurezza di atleti e spettatori durante l’evento, che si svolgerà nelle prossime giornate.

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L'attesa per il passaggio della carovana rosa cresce, ma con essa arrivano anche le necessarie restrizioni alla circolazione. In occasione della 9ª tappa del 109° Giro d’Italia, gionata da bollino rosso, che vedrà i ciclisti impegnati nella scalata verso il Corno alle Scale, le province di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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