Tutte le strade chiuse a Milano per il giro d’Italia

Da milanotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano ci saranno modifiche alla viabilità domenica 24 maggio per la tappa del Giro d’Italia. La corsa attraverserà la città durante la quindicesima frazione, da Voghera a Milano, su un percorso di 157 chilometri con 200 metri di dislivello. Le strade interessate saranno tutte chiuse al traffico, in particolare quelle lungo il percorso di gara, per permettere il passaggio della carovana rosa. La tappa si concluderà probabilmente con una volata tra i velocisti.

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Tornerà a Milano la carovana rosa del Giro d’Italia. Domenica 24 maggio si correrà infatti la tappa Voghera-Milano, quindicesima frazione della corsa: 157 chilometri con 200 metri di dislivello, pensati per favorire i velocisti e con un probabile arrivo in volata. Il finale si svilupperà su un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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