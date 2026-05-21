Dove passa il giro d' Italia a Milano domenica | la mappa delle strade chiuse e quando scattano i divieti

Domenica 24 maggio Milano accoglierà la 15esima tappa del Giro d’Italia, con il passaggio dei ciclisti attraverso diverse vie della città. Per l’occasione, alcune strade verranno chiuse al traffico e i divieti entreranno in vigore in orari stabiliti. La mappa delle vie interessate sarà pubblicata dalle autorità competenti, che comunicheranno eventuali variazioni o aggiornamenti. La carovana attraverserà diverse zone, coinvolgendo anche le aree centrali e periferiche di Milano.

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