Dove passa il giro d' Italia a Milano domenica | la mappa delle strade chiuse e quando scattano i divieti

Da milanotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio Milano accoglierà la 15esima tappa del Giro d’Italia, con il passaggio dei ciclisti attraverso diverse vie della città. Per l’occasione, alcune strade verranno chiuse al traffico e i divieti entreranno in vigore in orari stabiliti. La mappa delle vie interessate sarà pubblicata dalle autorità competenti, che comunicheranno eventuali variazioni o aggiornamenti. La carovana attraverserà diverse zone, coinvolgendo anche le aree centrali e periferiche di Milano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Giro d’Italia torna a Milano domenica 24 maggio. E con il passaggio della 15esima tappa in città le strade si coloreranno di rosa, con il passaggio della carovana di ciclisti.  La gara partirà da Voghera intorno alle 13.40 per concludersi sul traguardo di corso Venezia verso le 17, dove. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Che Bello È Se La Domenica La Passo Con Te

Video Che Bello È Se La Domenica La Passo Con Te

Sullo stesso argomento

Strade chiuse: il Giro d’Italia a Viareggio e Massa, gli orari e da dove passa la cronometroViareggio, 14 maggio 2026 – Una festa dello sport, una vetrina internazionale per la costa apuo versiliese.

Nuovo maxi cantiere a Roma Nord: strade chiuse e sensi unici. Ecco dove scattano i divietiUn nuovo cantiere per mettere in sicurezza il fabbisogno idrico di un milione di romani, ma con un conto salato da pagare per la viabilità del...

italia dove passa il giroDove passa il giro d'Italia a Milano domenica: la mappa delle strade chiuse (e quando scattano i divieti)La guida completa con il percorso, gli orari del passaggio dei ciclisti e il piano per la viabilità a Milano con i divieti e le strade chiuse per domenica 24 maggio ... milanotoday.it

italia dove passa il giroGiro d’Italia in diretta, 12° tappa verso Novi Ligure: dopo il Bric Brenton, in ritardo Milan e MagnierIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: si parte alle ore 13, arrivo previsto intorno alle 17 ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web