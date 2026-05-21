Dove passa il giro d' Italia a Milano domenica | la mappa delle strade chiuse e quando scattano i divieti
Domenica 24 maggio Milano accoglierà la 15esima tappa del Giro d’Italia, con il passaggio dei ciclisti attraverso diverse vie della città. Per l’occasione, alcune strade verranno chiuse al traffico e i divieti entreranno in vigore in orari stabiliti. La mappa delle vie interessate sarà pubblicata dalle autorità competenti, che comunicheranno eventuali variazioni o aggiornamenti. La carovana attraverserà diverse zone, coinvolgendo anche le aree centrali e periferiche di Milano.
Il Giro d’Italia torna a Milano domenica 24 maggio. E con il passaggio della 15esima tappa in città le strade si coloreranno di rosa, con il passaggio della carovana di ciclisti. La gara partirà da Voghera intorno alle 13.40 per concludersi sul traguardo di corso Venezia verso le 17, dove. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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