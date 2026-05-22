Il Giro d' Italia 2026 passa per il novarese e il lago Maggiore | le strade chiuse

Il Giro d'Italia 2026 attraverserà le province di Novara e del Vco venerdì 22 maggio, coinvolgendo il territorio con la 13esima tappa che va da Alessandria a Verbania, lunga 189 chilometri. Durante questa giornata, alcune strade saranno chiuse al traffico per consentire il passaggio della corsa ciclistica, creando disagi temporanei per residenti e automobilisti. La corsa si svilupperà lungo percorsi che attraversano zone del novarese e del lago Maggiore, attirando l’attenzione di appassionati e spettatori lungo il percorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui