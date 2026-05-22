Il Giro d' Italia 2026 passa per il novarese e il lago Maggiore | le strade chiuse

Da novaratoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d'Italia 2026 attraverserà le province di Novara e del Vco venerdì 22 maggio, coinvolgendo il territorio con la 13esima tappa che va da Alessandria a Verbania, lunga 189 chilometri. Durante questa giornata, alcune strade saranno chiuse al traffico per consentire il passaggio della corsa ciclistica, creando disagi temporanei per residenti e automobilisti. La corsa si svilupperà lungo percorsi che attraversano zone del novarese e del lago Maggiore, attirando l’attenzione di appassionati e spettatori lungo il percorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Venerdì 22 maggio il territorio delle province di Novara e del Vco è interessato dal passaggio della 13esima tappa del Giro d'Italia 2026, la Alessandria-Verbania di 189 km. I corridori entrano nel novarese nel primo pomeriggio, attraversano la pianura risalendo verso Borgomanero e Arona, per poi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giro d'Italia 2026 | The Route

Video Giro d'Italia 2026 | The Route

Sullo stesso argomento

Strade chiuse: il Giro d’Italia a Viareggio e Massa, gli orari e da dove passa la cronometroViareggio, 14 maggio 2026 – Una festa dello sport, una vetrina internazionale per la costa apuo versiliese.

Leggi anche: Dove passa il giro d'Italia a Milano domenica: la mappa delle strade chiuse (e quando scattano i divieti)

il giro d italiaGiro d’Italia LIVE, oggi la 13° tappa da Alessandria a Verbania: si parte alle 13:00, il percorso è di 189 kmIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 13° tappa da Alessandria a Verbania: si parte alle ore 12:40, arrivo previsto alle 17 ... fanpage.it

il giro d italiaDove passa il giro d'Italia a Milano domenica: la mappa delle strade chiuse (e quando scattano i divieti)La guida completa con il percorso, gli orari del passaggio dei ciclisti e il piano per la viabilità a Milano con i divieti e le strade chiuse per domenica 24 maggio ... milanotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web