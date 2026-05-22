Il Giro d' Italia 2026 passa per il novarese e il lago Maggiore | le strade chiuse
Il Giro d'Italia 2026 attraverserà le province di Novara e del Vco venerdì 22 maggio, coinvolgendo il territorio con la 13esima tappa che va da Alessandria a Verbania, lunga 189 chilometri. Durante questa giornata, alcune strade saranno chiuse al traffico per consentire il passaggio della corsa ciclistica, creando disagi temporanei per residenti e automobilisti. La corsa si svilupperà lungo percorsi che attraversano zone del novarese e del lago Maggiore, attirando l’attenzione di appassionati e spettatori lungo il percorso.
Venerdì 22 maggio il territorio delle province di Novara e del Vco è interessato dal passaggio della 13esima tappa del Giro d'Italia 2026, la Alessandria-Verbania di 189 km. I corridori entrano nel novarese nel primo pomeriggio, attraversano la pianura risalendo verso Borgomanero e Arona, per poi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Giro d'Italia 2026 | The Route
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