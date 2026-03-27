Il Giappone ha aggiornato la propria dotazione militare, modificando una nave da guerra e aggiungendo missili Tomahawk al proprio arsenale. Questa mossa si inserisce in un processo di potenziamento delle capacità difensive e offensive, con l’obiettivo di rafforzare la presenza militare nel Pacifico. Le modifiche sono state annunciate ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui piani strategici o sui destinatari di questa operazione.

Il Giappone ha ulteriormente rafforzato la propria postura militare. Tokyo ha infatti dotato una delle sue principali unità navali della capacità di lanciare missili da crociera a lungo raggio, una scelta dettata dalle crescenti tensioni presenti nell’Asia-Pacifico nonché dalla volontà di potenziare la propria deterrenza nei confronti dei potenziali avversari regionali come Cina e Corea del Nord. La mossa del Giappone. Secondo quanto riportato da Nikkei Asia, il cacciatorpediniere Aegis Chokai della Forza marittima di autodifesa è diventato la prima nave giapponese in grado di trasportare e lanciare missili Tomahawk di produzione statunitense. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nave da guerra modificata e missili Tomahawk: così il Giappone stringe i muscoli

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