cosa aspettarci dalla bosnia

Quando sono stati immortalati mentre festeggiavano il rigore che ha eliminato il Galles, è subito nata la curiosità su cosa potrebbe succedere nel prossimo futuro per la Bosnia. La scena ha attirato l’attenzione generale, portando a riflettere sulle prossime mosse della squadra e sulle eventuali conseguenze di questo risultato nelle qualificazioni.

Quando Dimarco e Vicario sono stati colti a esultare per il rigore con cui la Bosnia ha estromesso il Galles dalla corsa alle qualificazioni abbiamo pensato tutti la stessa cosa. Da un punto di vista razionale, però, è vero che ci troviamo davanti un avversario più debole? Il Galles occupa il posto 37 del ranking FIFA, mentre per trovare la Bosnia bisogna scendere fino al numero 66. Da un punto di vista puramente tattico è innegabile che quella di Craig Bellamy sia una squadra globalmente migliore, più completa, più solida, più affidabile. Ci troviamo, però, nel contesto di un playoff per il Mondiale, in una partita secca, e quindi si entra in un territorio in cui forse la regolarità non conta poi così tanto. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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