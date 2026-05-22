Il Futball Cava Ronco promuove Luca Lanzoni | dopo il trionfo con l' under 21 diventa l' allenatore della prima squadra
Il Futball Cava Ronco Forlì ha annunciato l'ingaggio di Luca Lanzoni come nuovo allenatore della prima squadra. Nato nel 1985, Lanzoni ha avuto un ruolo come vice allenatore durante la stagione 202425, collaborando con il mister della squadra. Dopo aver conquistato un titolo con l’under 21, ora assume la guida della prima squadra del club biancorosso. La società ha comunicato ufficialmente la scelta, senza ulteriori dettagli sui passaggi precedenti o sulle motivazioni.
E' Luca Lanzoni il nuovo allenatore del Futball Cava Ronco Forlì. Classe 1985, Lanzoni rappresenta un profilo in costante crescita all’interno della realtà biancorossa: dopo aver ricoperto il ruolo di vice allenatore al fianco di mister Daniele Mordini nella stagione 202425 - prima con la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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