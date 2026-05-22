Il Futball Cava Ronco promuove Luca Lanzoni | dopo il trionfo con l' under 21 diventa l' allenatore della prima squadra

Il Futball Cava Ronco Forlì ha annunciato l'ingaggio di Luca Lanzoni come nuovo allenatore della prima squadra. Nato nel 1985, Lanzoni ha avuto un ruolo come vice allenatore durante la stagione 202425, collaborando con il mister della squadra. Dopo aver conquistato un titolo con l’under 21, ora assume la guida della prima squadra del club biancorosso. La società ha comunicato ufficialmente la scelta, senza ulteriori dettagli sui passaggi precedenti o sulle motivazioni.

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