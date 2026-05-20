Finisce il matrimonio tra Futball Cava Ronco e Antonio Salomone | Ho conosciuto delle belle persone

Il matrimonio tra il Futball Cava Ronco Forlì e Antonio Salomone si è concluso ufficialmente. La società biancorossa ha annunciato che l’attaccante non farà parte della rosa per la prossima stagione. Salomone ha dichiarato di aver conosciuto persone positive durante il suo periodo nel club. La separazione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale senza ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione. La squadra si prepara ora per la stagione con eventuali nuovi innesti.

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