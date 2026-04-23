In vista del Primo Maggio, il governo si prepara a approvare un nuovo decreto sul lavoro. La Uil, attraverso i rappresentanti dei bombardieri, ha annunciato un’apertura al dialogo con le parti sociali. La discussione si inserisce in un quadro di consultazioni che coinvolgono diverse organizzazioni sindacali e istituzioni, con l’obiettivo di affrontare le questioni legate al mondo del lavoro in questo periodo.

Roma, 23 aprile 2026 – Ormai è una costante: in vista del Primo Maggio, il governo si accinge a varare un decreto sul lavoro, ribattezzato non a caso, Primo Maggio. Una scelta, che negli anni precedenti è stata mal digerita dai sindacati e, per molti versi, anche dalle associazioni imprenditoriali, perché vissuta sovente come un’invasione di campo. Oggi, però, il clima sembra cambiato e i giudizi sono di segno diverso. Anche da parte di chi, come il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in passato ha avuto parole pesanti nei confronti di questa prassi e che adesso esprime valutazioni più soft. Il segretario nazionale UIL Pierpaolo Bombardieri durante il Forum delle relazioni industriali 2025 in Assolombarda, Milano, 10 Novembre 2025.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bombardieri (Uil) e il fronte lavoro: “Dal governo un’apertura al dialogo”

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