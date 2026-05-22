Il ’dono salvavita’ Dal primato dell’Avis alla raccolta di sangue al policlinico Le Scotte

A Siena, circa un individuo su quattro si è impegnato in donazioni di sangue, con una presenza di donatori molto stabile nel tempo. La provincia si distingue per avere una delle basi di donatori più durature della Toscana, con una percentuale significativa di persone che hanno oltre 55 anni. La raccolta avviene anche presso il policlinico Le Scotte, che si occupa di gestire e coordinare le donazioni di sangue nella zona, mantenendo un ruolo centrale nel sistema sanitario locale.

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Siena è una delle province toscane con la base di donatori più longeva e fedele della regione: uno su tre (il 27,95%) ha più di 55 anni. Un dato che posiziona il territorio al secondo posto in Toscana per incidenza di donatori ’esperti’ (dopo Grosseto), testimoniando un legame con il dono che dura per l’intera vita adulta. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto annuale di Avis Toscana, che fotografa l’andamento 2025. "E’ l’obiettivo che dovrebbero perseguire tutte le regioni: fidelizzare i donatori attivi, non solo reclutare nuovi donatori, visto che il calo della natalità rende difficile aumentare il numero assoluto – dice la dottoressa Elena Marchini, direttrice del Centro Emotrasfusionale dell’Aou Senese –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ’dono salvavita’. Dal primato dell’Avis alla raccolta di sangue al policlinico Le Scotte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video the prince tried to steal my wife! so i started a war and became the emperor. Sullo stesso argomento Leggi anche: Avis e Runners Bergamo insieme: sport e dono del sangue, nasce la partnership triennale Donazione sangue: Avis lancia una nuova raccolta straordinaria, ma di seraUn'iniziativa per rispondere all'urgente necessità di sacche di sangue nel territorio. Il ’dono salvavita’. Dal primato dell’Avis alla raccolta di sangue al policlinico Le ScotteIl presidente Biagini: L’obiettivo ora è aumentare l’indice di donazione. La direttrice Marchini: Fidelizzare e incrementare la quantità di plasma. lanazione.it Avis Soave al Festival Letterario con i segnalibri gratuiti del donoAl Festival Letterario di Soave, in programma dal 20 al 23 maggio, i segnalibri di Avis per unire la cultura della lettura a quella del dono ... veronaoggi.it